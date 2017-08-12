Чи стали кримчани багатшими після анексії Росією

Самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов продовжує рапортувати про успіхи економіки анексованого півострова, у якому зростає виробництво, а ціни не встигають наздоганяти зарплати, які теж збільшуються.

Промислове виробництво зростає, статки людей збільшуються, а рівень безробіття – знижується. Про небувалі досягнення народного господарства доповів Сергій Аксьонов. За його словами, є позитивна динаміка розвитку анексованого Криму. Однак, аналітики з України та Росії заявляють про інші дані.

"І Крим, і Севастополь закінчили 2016 рік з великим дефіцитом бюджету", – зазначила економічний географ, професор Московського державного університету Наталя Зубаревич.

Російське міністерство економічного розвитку анексованого Криму порівняло досягнення цього року із показниками двох попередніх. Загальні результати – усе хороше зростає, усе погане – зменшується.

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Такий звіт розкритикувала Наталя Зубаревич. За словами географа, такі дані взяті "від плінтуса". А все тому, що у 2014 році не було жодного виробництва. Професор зазначає, щоб було коректно – потрібно порівнювати дані з 2016 роком та 2017 роком.

Середній заробіток кримчан нібито збільшився вдвічі – з 10 тисяч рублів у 2014 році до 19 тисяч рублів у 2016 році. Перед анексією у 2013 році цей показник був вищим за наступний рік. За три роки анексії середні доходи кримчан впали на чверть.

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