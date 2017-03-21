Чи варто їсти суп щодня: аргументи дієтолога

Все більше лікарів схиляються до того, що перші страви – це необов'язкова умова для щоденного раціону.

Дієтолог Галина Незговорова розповіла, що корисність супу залежить від способу приготування та якісності продуктів.

Експерт також наголосила, що зараз можна відмовитись від щоденного поїдання перших страв. В той же час у дітей необхідно контролювати водний баланс.

Перші страви чудово насичують та повертають працездатність, однак через термічну обробку багато овочів втрачають свої корисні властивості.

Лікар радить для поживного супу варити його на вторинну бульйоні із якісного нежирного м'яса. Якщо ви не впевнені наскільки хорошим є м'ясо – просто злийте перший бульйон.

Також додавати побільше овочів, які не слід переварювати. Не варто заправляти суп смаженою морквою та цибулею, адже смажена олія – це пряме джерело канцерогенів.