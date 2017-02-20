Чи виграє вироби у Франції проросійська кандидатка Ле Пен: дані соцдосліджень

У Франції зростає рейтинг проросійської кандидатки у президенти Марін Ле Пен.

За даними соцопитувань, лідер ультраправого "Національного фронту" у першому турі виборів перемагає двох своїх головних конкурентів - Еммануеля Макрона і Франсуа Фійона. За Ле Пен готові проголосувати майже 27% виборців. А Макрон та Фійон набирають по 20% голосів.

Однак у другому турі проросійська кандидатка поступається будь-кому з них. Хоча з кращим результатом, аніж ще два тижні тому.

Читайте також: У штаб-квартирі одіозного кандидата в президенти Франції ведуть обшуки

Зазначу, екс-прем'єра Франції Франсуа Фійона теж вважають людиною, яка симпатизує Кремлю. А от незалежний кандидат Еммануель Макрон відомий проєвропейською позицією. Зокрема виступає за збереження ЄС та вільну торгівлю.