Чи вистачає українцям на їжу: прикра статистика

Кожному п'ятому українцю не вистачає зароблених грошей навіть на їжу.

Понад половина громадян відповідають, що можуть себе лише прогодувати, а придбати одяг дуже важко.

Вистачає на харчування, гардероб і навіть заощадити кошти лише кожен четвертий українець (26,5%). І лише 0,1% тобто до 50 тисяч людей відповіли, що можуть придбати усе що забажають. Попри це більше половини українців вважають себе щасливими людьми.

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