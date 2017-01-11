Чи вистачає українцям на їжу: прикра статистика
08:07, сьогодні 451 Читать новость на русском
Кожному п'ятому українцю не вистачає зароблених грошей навіть на їжу.
Понад половина громадян відповідають, що можуть себе лише прогодувати, а придбати одяг дуже важко.
Вистачає на харчування, гардероб і навіть заощадити кошти лише кожен четвертий українець (26,5%). І лише 0,1% тобто до 50 тисяч людей відповіли, що можуть придбати усе що забажають. Попри це більше половини українців вважають себе щасливими людьми.
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Джерело: 24 Канал
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