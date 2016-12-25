Чи встановить "Челсі" рекорд за кількістю перемог

Тріумф над "Борнмутом" у чемпіонаті Англії може продовжити переможну серію до 12 матчів.

Так, і фахівці вважають, що "пенсіонери" оновлять свій рекорд. Коефіцієнт на перемогу команди Конте– 1,42. Нічия – 4,85. Найменш імовірне закінчення матчу – тріумф "Борнмута" – 8,1.

У матчах за останній місяць лондонці здолали всіх суперників. На відміну від "Борнмута", який переміг "Ліверпуль" і "Лестер", але поступився "Бернлі" і "Саутгемптону".

Оформити унікальне клубне досягнення підопічні Антоніо Конте можуть перед власними уболівальниками. Чи зуміє "Борнмут" цьому завадити, дізнаємося 26 грудня. Початок матчу о 17:00.