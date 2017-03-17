Чи втече Насіров?

Відсторонений від посади голова ДФС Роман Насіров у ніч з 16 на 17 березня вийшов із СІЗО на волю. НАБУ не виключає, що він може втекти.

Дружина Насірова внесла за нього заставу розміром 100 млн доларів. Це рекордна сума серед тих, які коли-небудь вносили українські чиновники.

Сам чиновник запевнив, що нікуди втікати з України не буде, однак на свободі йому буде легше "доводити свою невинуватість".

Насірову одягнули на ногу електронний браслет. Крім того, він здав паспорти, які дозволяють виїхати за кордон. Інших обмежувальних заходів НАБУ не може застосувати, адже не має таких повноважень. Тож у бюро не виключають, що відсторонений голова ДФС може втекти з України.

А як гадаєте ви – чим закінчиться епопея з Насіровим?