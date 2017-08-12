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Чи загинули українці внаслідок залізничної аварії у Єгипті: заява МЗС

00:31, сьогодні 283 Читать новость на русском
Залізнична аварія у Єгипті
Залізнична аварія у Єгипті / Соцмережі

Українців серед жертв страшної залізничної катастрофи у Єгипті немає.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС у своєму Twitter.

"Консул повідомляє, що, за попередньою інформацією, українців серед постраждалих і загиблих в Єгипті немає", – зауважили в МЗС.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Єгипті сталася смертельна залізнична катастрофа.

Теги: Новини України Єгипет залізниця Жертви МЗС України
Джерело: 24 Канал
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