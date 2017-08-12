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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чи законно користуватися криптовалютою в Україні

18:18, сьогодні 91 Читать новость на русском

До звичних засобів розрахунку – монет, купюр і пластикових карт – останніми роками додалась і криптовалюта. Її не покладеш в гаманець – вона може зберігатися на будь-яких носіях інформації.

Відстежити куди і кому перерахували ці кошти – фактично неможливо. Це і дає анонімність, за яку полюбили її хакери. Версій цифрових грошей – сотні, та при цьому, як стверджує експерт з технології блокчейн Олег Василенко, криптовалюта не належить якійсь конкретній державі.

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В стінах приміщення неробочого басейну при інституті Патона певний час працювала так звана "ферма" – комп'ютерна система, яка розв'язувала математичні задачі, генеруючи таким чином криптовалюту. Однак суд визнав таку діяльність незаконною, хоча навіть визначення криптовалюти у законодавстві немає.

Тут чомусь слідчий вирішив, що якщо це криптовалюта, то треба взятися за слово валюта і, отже, причепити туди порушення норм, які встановлені національним банком. Але від того, що ми називаємо це криптовалютою, вона під законодавче визначення валюти не потрапляє,
– сказав юрист Артем Афян та зазначив, що знає щонайменше чотири випадки подібних справ.

За кордоном практика визначень криптовалюти від однієї країни до іншої різниться. Це і віртуальна валюта, і грошовий сурогат, і нематеріальна цінність, яка оподатковується.

"В Штатах це називається правила гри. Ти їх приймаєш, або ні. В нас же проблема в тому, що їх не встановили, але вже почали притягати до відповідальності", – розповів юрист.

Зазначимо, в Національному банку України роз’яснили, що популярна криптовалюта Bitcoin не може використовуватися на території України як засіб платежу, адже це "суперечить нормам українського законодавства".

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Валюта гроші Інтернет
Джерело: 24 Канал
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