Чим дивують на різдвяному фестивалі в Івано-Франківську

Івано-Франківськом пройшли близько двох сотен колядників в рамках фестивалю "Різдво у Франківську".

На вулиці сильний мороз, однак колядників це не зупинило. З різдвяними піснями велика колона рушає до Вічевого майдану. Там на великій сцені відбуваються основні дійства фестивалю. Для гостей співають колядки десятки колективів.

На фестивалі був і вертеп. Він традиційний, однак перегукується із нинішньою ситуацією в Україні.

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До Франківська з'їхались колядники з усієї України. Наприклад, колектив "Золоте мистецтво" приїхав із Волновахи, що на Донеччині. Музиканти зізнаються, що для франківської публіки намагалися відшукати рідкісні колядки.

Підбирали такі колядки, які десь мабуть не звучали ще. Ми знаємо багато колядок, але хотілося колядки такі знайти, щоби почули люди, які ще вони бувають,

– розповів учасник колективу "Золоте мистецтво" Ігор Подставньов.

Фестивалити Івано-Франківськ буде ще два тижні. А завершаться різдвяні свята великою Розколядою 22 січня.

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