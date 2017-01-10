  • укр
  • рус
20:37
10 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Трампобал для Ляшка. Політичний календар на 2017 рік
Вєсті.UA
19:44, сьогодні
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 19:00: Україна оговтується після негоди. Як колядують українці
Випуск новин
19:45, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Чим дивують на різдвяному фестивалі в Івано-Франківську

17:57, сьогодні 278 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

Івано-Франківськом пройшли близько двох сотен колядників в рамках фестивалю "Різдво у Франківську".

На вулиці сильний мороз, однак колядників це не зупинило. З різдвяними піснями велика колона рушає до Вічевого майдану. Там на великій сцені відбуваються основні дійства фестивалю. Для гостей співають колядки десятки колективів.

На фестивалі був і вертеп. Він традиційний, однак перегукується із нинішньою ситуацією в Україні.

Читайте також: Камерний оркестр влаштував різдвяний концерт на залізничному вокзалі у Тернополі

До Франківська з'їхались колядники з усієї України. Наприклад, колектив "Золоте мистецтво" приїхав із Волновахи, що на Донеччині. Музиканти зізнаються, що для франківської публіки намагалися відшукати рідкісні колядки.

Підбирали такі колядки, які десь мабуть не звучали ще. Ми знаємо багато колядок, але хотілося колядки такі знайти, щоби почули люди, які ще вони бувають,
– розповів учасник колективу "Золоте мистецтво" Ігор Подставньов.

Фестивалити Івано-Франківськ буде ще два тижні. А завершаться різдвяні свята великою Розколядою 22 січня.

Читайте також: Фестиваль вертепів та козацькі бої: чим на Різдво дивують у Запоріжжі

Теги: Україна Івано-Франківськ Новорічні свята Фестивалі
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Азаров і
сьогодні, 19:01 Азаров і "уряд у вигнанні": хто і навіщо виштовхав екс-прем’єра на сцену
Інна Жолобович 1385
Зачем бедной стране Украина столько праздников?
сьогодні, 17:02 Зачем бедной стране Украина столько праздников?
Юрий Касьянов 1 4520
После того, как Савченко опубликовала списки пленных, ее нужно расстрелять!
сьогодні, 15:05 После того, как Савченко опубликовала списки пленных, ее нужно расстрелять!
Злой Одессит 2 10401
Гарячі ділянки фронту: волонтер самотужки передав українським бійцям необхідну техніку
сьогодні, 13:32 Гарячі ділянки фронту: волонтер самотужки передав українським бійцям необхідну техніку
Народний проект 2652
Риторика і дії Росії щодо України змінилися кардинально
сьогодні, 08:20 Риторика і дії Росії щодо України змінилися кардинально
Дмитро Снєгирьов 10044
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Вкладник "Михайлівського" розповів про агресивний напад поліцейських
 3 листопада 2016 , 18:13 2
Через обстріли окупантів українські війська зазнали чергових втрат
 1 серпня 2016 , 22:31
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
Наставник "Зорі" прокоментував перехід Будківського у російський "Анжи"
 15 липня 2016 , 11:43
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук