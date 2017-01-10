Чим корисна вівсянка – таке варто знати

Нам з дитинства говорили, що їсти вівсяну кашу дуже корисно. Однак, мало хто знає усі корисні властивості цієї страви. До речі, ця каша корисна не тільки як їжа.

Про основні корисні властивості вівсянки пише портал ladyhealth.com.ua.

Прискорює обміну речовин

Завдяки клітковині ця каша прискорює обмін речовин в організмі. Тобто їжа швидше перетравлюється, а це покращує роботу всього шлунково-кишкового тракту.

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Допомагає схуднути

Ця каша на тривалий час надає відчуття ситості. При цьому сама каша не є висококалорійною. Тож ви отримаєте мало калорій і ситість на найближчі кілька годин.

Покращує шкіру

Вівсянку можна не лише їсти. З неї виходять також дуже корисні для шкіри маски. Хоча вівсянка як їжа також позитивно вливає на вашу шкіру, адже вона містить речовину, яка сприяє виробленню колагену (він допомагає зберігати шкіру молодою).

Є джерелом вітамінів

Овес, який міститься у вівсянці, багатий на вітаміни: Е, К, B1, B2, А. Ці вітаміни підвищують імунітет.