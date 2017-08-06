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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА
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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Чим ми відрізняємося від них, – Мочанов звернувся до українців щодо смерті Бережної

00:25, сьогодні 4934 Читать новость на русском
Олексій Мочанов
Олексій Мочанов / "Автоманія"

Смерть опальної екс-регіоналки Ірини Бережної стане лакмусовим папірцем настроїв в українському суспільстві.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив автогонщик, екс-телеведучий і відомий волонтер Олексій Мочанов.

"Я ніколи не був прихильником "Партії регіонів" і не був особисто знайомим з Бережною, але зараз розумію, що її загибель і реакція на подію в соцмережах буде черговим лакмусом настроїв в суспільстві. Суспільстві, доведеному до краю всієї зграєю, без винятку, "від творців "Партії регіонів". Всіма. Так", – підкреслив він.

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Крім того, волонтер закликав утриматися від "чорноротих" коментарів на адресу загиблої та дотримуватися правил дорожнього руху.

Також Мочанов побажав доньці Бережної, яка залишилася живою внаслідок аварії "сили та духу".

"Ворогу такого не побажаєш. Навіть ворогу", – додав автогонщик.

За його словами, цей допис є виключно про те, щоб не зловтішатися та не бути шакалами і гієнами.

"Ні про що більше. Інакше, витанцьовуючи на чужих кістках, які ще не охололи, чим ми відрізняємося від них? І в який бік? Пропустіть спокійно цю новину повз себе. Не реагуйте. Та не тріумфуйте. Просто пройдіть повз, без співчуття, але і без потоків брудного лайна", – резюмував Олексій Мочанов.

Нагадаємо, 5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП, яка трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією. Згодом стали відомими і подробиці трагедії.

Теги: Загинула Ірина Бережна Новини України Партія регіонів Новини політики
Джерело: 24 Канал
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