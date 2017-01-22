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Чим небезпечний короткий сон та як привчити організм висипатись – корисна інфографіка

13:21, сьогодні 1107 Читать новость на русском
Поради, що допоможуть вам виспатись
Поради, що допоможуть вам виспатись / 24 Канал

Ми відчуваємо, що після недосипання почуваємось кепсько. Однак, систематичне недосипання впливає на роботу всього організму, та може призвести до серйозних наслідків.

Спочатку розповімо про те, чому ж так небезпечний короткий сон.

Атакує застуда

Якщо людина регулярно недосипає, її імунна система погіршується, а опірна здатність проти вірусів знижується. Тож людина починає частіше хворіти.

Зайва вага

Якщо людина спить менше ніж 5 годин на добу, то уповільнюється обмін речовин. Відтак, тіло швидко набирає вагу.

Погіршення шкіри

Шкіра регенерує вночі. Якщо ви спите недостатньо, то шкіра не встигає відновлюватись, відтак вранці ваше обличчя буде стомленим, набряклим, а зморшки більш помітними.

Проблеми з серцем

Через брак сну збільшується ризик серцево-судинних захворювань.

Рак

Через систематичне недосипання організм стає виснаженим, тож йому важче блокувати розвиток ракових клітин.

Погіршується пам'ять

Недостатній сон впливає на роботу мозку. Тож страждає наша пам'ять. Крім того, коли ми спимо, мозок "сортує" інформацію. Чим менше ми спимо, тим більший в нас "хаос" в голові.

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Отож, аби всього цього уникнути, треба повноцінно висипатись. Нижче ви знайдете кілька порад, які допоможуть вам нарешті виспатись.

Режим

Це складно, змусити себе щодня лягати об 11 вечора. Але головне почати. Вже за кілька тижнів такий режим стане для вас звичкою, що й забезпечить вам повноцінний довгий сон.

Рух

Найкращий спосіб швидко і міцно заснути – фізична втома. Тож протягом для намагайтесь багато рухатись, довго гуляти пішки або ж піти у спортзал.

Температура

Важко буде міцно заснути, коли у спальні мало кисню та дуже тепло. Найкращий сон – у прохолодній добре провітреній кімнаті. Влітку найкраще спати з відчиненим вікном.

Їжа

Дуже важливо відмовитись від пізньої вечері. Це не лише покращить наш зовнішній вигляд, а я покращить сон. Адже перетравлювання їжі – активний процес, який заважає заснути.

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Кава і зелений чай

Ввечері вам краще відмовитись від кави та зеленого чаю, адже ці продукти містять кофеїн, що збуджує, та ускладнює процес засинання. Навіть якщо ви заснете, то вночі будете часто прокидатись, а сон буде тривожним.

Робота

Залишіть всі робочі моменти на роботі. Спальня – це місце для відпочинку.

Розслаблення

Створіть вдома атмосферу, яка сприятиме розслабленню. Прийміть гарячу ванну. Запаліть аромосвічки, послухайте приємну музику тощо.

Теги: Публікації Здорове життя Інфографіка LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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