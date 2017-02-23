Чим шокує "Оскар": 12 найнеочікуваніших подій в історії кіноцеремонії

Найголовніша кіноцеремонія Голлівуду роками завойовує репутацію найпередбачуванішої премії. Цей рік, схоже, винятком не буде.

Після того, як мюзикл "Ла-Ла-Ленд" зібрав рекордну кількість нагород на "Золотому Глобусі" та продовжує збирати престижні статуетки, очевидно, що і в Голлівуді для фільму точно знайдеться кілька нагород.

Однак незважаючи на свою передбачуваність, "Оскар" регулярно дивує своїх глядачів: казусами на сцені, курйозними вбраннями та потужними промовами.

Напередодні цьогорічної церемонії, ми вирішили згадати шокуючі моменти Оскара, про які говорили усі.

Пристрасний поцілунок Броуді

У 2003 році Едріан Броуді отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль в "Піаністі". На радощах Броуді, коли піднявся на сцену, схопив Холлі Беррі та поцілував її зовсім не по-дружньому. Зрештою, камери не брешуть.

Неочікувана перемога Маріси Томей

Коли Маріса отримала статуетку "Оскара" у 1993 році за найкращу жіночу роль другого плану за роль в комедії "Мій кузен Вінні", дехто подумав, що її ім’я було оголошено помилково. Адже суперники у номінації були досить сильними: Джуді Девіс, Ванесса Редгрейв, і Міранда Річардсон. Однак жюрі вирішило по-іншому.

Падіння Дженіфер Лоуренс

В 2013 році акторка раптово впала на сходах, коли піднімалась за своєю нагородою. Вона була настільки приголомшена, що її ноги просто відмовились функціонувати від раптового щастя.

Відтискання Джека Паланса

Актори, які виграють статуетку, часто не можуть втримати емоції у собі. Паланса оголосили переможцем в категорії "Найкраща чоловіча роль" другого плану у фільмі "Міські піжони" в 1992 році. Йому тоді було 73 роки.

Джек розпочав свою промову із слів про режисерів, які часто запитують, що актор в такому солідному віці може зробити, а що – ні. Тож він вирішив довести свою силу та почав відтискатись на одній руці. Зал супроводжував його оваціями.

Приголомшлива сукня Шер

Багато хто вважає, що з дивовижним образом Шер на Оскарі 1986 року точно треба було щось зробити. Хоча б не показувати публіці. Тоді її номінували за роль в "Масці".

Однак зірка вирішила не слухати інших та зробити так, як їй хотілося, одягнувши пернатий головний убір та дуже екстравагантну сукню. Її образ згадують ще досі.

Братська любов Джолі

У 2000 році Анджеліна Джолі просто шокувала публіку під час своєї промови. Вона отримала статуетку за найкращу роль другого плану в фільмі "Перерване життя".

Під час своєї промови вона сказала: "Я в шоці і я зараз так закохана у свого брата". Пізніше в пресі часто з’являлись фото пристрасних поцілунків страшого брата Джеймса Хейвена і Джолі, які виходили за рамки "дружніх". Журналісти ще довго говорили про занадто близькі стосунки брата та сестри.

Найкращий фільм у 2006 році – "Зіткнення"

Це одне з найбільших розчарувань в історії "Оскара". Кримінальна драма Пола Хаґґіса про Лос Анжелес навіть не була номінована на "Золотий глобус". Однак фільм спромігся отримати статуетку за найкращий фільм, обігнавши улюбленця критиків "Горбату гору".

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Патрісія Аркетт про проблеми жінок

У 2015 році актриса отримала нагороду за найкращу роль другого плану у фільмі "Отроцтво". Свою можливість виголосити промову вона використала для чогось більшого, ніж для банальних подяк. Хоча вони теж були.

Аркетт хотіла привернути увагу до різниці в оплаті праці жінок та чоловіків.

Для кожної жінки, яка народжувала, для кожного платника податків та громадянина. Ми боролись за рівні права. Це наш час мати рівну оплату праці раз і назважди та рівні права для усіх жінок в США,

– сказала Аркетт.

Її промова була настільки надихаючою, що Меріл Стріт навіть піднялась з крісла, аплодуючи їй.

Марлон Брандо відмовився від "Оскара"

В 1973 Марлон Брандо був удостоєний статуетки за роль Віто Орлеоне в "Хрещеному батьку", однак актор відмовився взяти участь в церемонії.

Замість себе Брандо відправив на церемонію корінного американця. Це був громадський активіст, який прочитав офіційного листа від актора. Там він поснив, що відмовився від "Оскара" через негативне ставлення до індіанців у кіноіндустрії.

Незграбне бурмотіння Траволти

Ніхто не знає, чому Джон Траволта провалив представлення зірки Бродвею Ідіни Мендез, яка також стала голосом мультику "Крижане серце". Він просто не зміг вимовити її ім’я чи просто забув. Виглядало це ну дуже незграбно та незручно.

Однак інтернет-світ має подякувати актору за забезпечення одного із найвідоміших мемів.

Гола акція Роберта Опеля

Цей момент можна назвати найнеочікуванішим в історії "Оскара". В 1974 році фотограф Роберт Опель, який захищав права геїв, вийшов на сцену абсолютно голим.

Тоді чоловік просто шокував публіку, зважаючи, що це було в 70-х роках.

Жарти Кріса Рокса

Церемонія "Оскар-2016" стала напевно найскандальнішою в історії. Адже тоді, чорношкірі актори вирішили бойкотувати церемонію, бо на статуетку не було номіновано жодного темношкірого актора.

Сама ж церемонія могла б бути не зовсім вдалою, поки на сцену не вийшов Кріс Рок. А він, як відомо, ніколи не соромився сумнівних жартів. Чоловік виголосив промову про расистські проблеми в Голлівуді. Трохи дивно дивитись на чорношкірого, який шартує про чорношкірих, однак публіка оцінила.