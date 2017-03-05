Чим снідає Королева: кухарі розсекретили меню Єлизавети ІІ

Шеф-кухарі королівський сім'ї розповіли, чому надає перевагу на сніданок, обід і вечерю Єлизавета II.

Як пише The Independent, королева Єлизавета в їжі дуже дисциплінована. День вона розпочинає із свіжозавареного Earl Grey без молока і цукру, який їй подають з декількома бісквітами.

Лише після цього королева снідає. Зазвичай це бувають зернові пластівці, фрукти і тост з джемом. Рідше Єлизаветі ІІ готують омлет виключно з коричневих яєць із копченим лососем та трюфелем.

На обід королеві зазвичай подають рибу з овочами або стейк зі шпинатом або кабачками. Часто готують і курку зі салатом. Єлизавета II не їсть продукти, які містять крохмаль, тобто картопю та рис. Також вона уникає італійської пасти.

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Коли королева вирішує почаювати, то до гарячого напою їй подають порізані огірки, копчений лосось, яйця з майонезом та шинку. Також кухарі готують крихітні бутерброди із малиновим варенням.

На вечерю у королеви зазвичай буває філе яловичини чи оленини або лосось чи фазан із королівських ферм.

На десерт королева любить фрукти: полуниці чи персики з додаванням гіркого шоколаду. День Єлизавета ІІ звикла закінчувати келихом шампанського.