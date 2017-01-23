Чим Україні загрожує масове закриття ФОПів: думки експертів

Українці масово ліквідовують статус фізичних-осіб підприємців – майже 129 тисяч усього за 2 тижні.

Причини – зміни до законодавства, затведжені Президентом перед новим роком. Згідно з ними з 2017 усі представники малого бізнесу будуть сплачувати щомісячний єдиний соціальний внесок у розмірі 704 гривні. Незалежно від того заробив щось підприємець цього місяця чи ні.

Раніше податки та збори стягували з ФОПів лише у разі отримання прибутку за певний період. За таких умов усі підприємці, які сприйняли ці законодавчі зміни як непідйомні, вишикувались у черги на ліквідацію.

Найбільше ФОПів за останні тижні ліквідовано на Київщині – понад 17 тисяч, на Харківщині – більше 12 тисяч та у Дніпропетровській області – майже 12 тисяч.

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За даними сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot найбільше закриваються підприємці роздрібної торгівлі, складських полуг, оптової торгівлі та перевізники.

Метою законодавчих нововведень було закрити так звані сплячі ФОПи – тобто зареєстрованих лише на папенрі підприємців. Однак, кажуть експерти, це може і принесе бюджетам додаткові надходження, але разом з тим вплине на розвиток економіки.

Прибуток отримувати далеко не кожен місяць можуть підприємці, але податки вони повинні тепер платити. Тому ми отримали таке масове закриття фізичних осіб підприємців. Про що це каже – про те, що у нас цілеспрямовано вбивається дрібний бізнес,

– вважає директор FIBO Україна Сергій Поплавський.

А малий бізнес – рушій розвитку регіонів. Адже частина податків, які сплачують ФОПи в умовах децентралізації повинна була осідати у місцевих бюджетах. А тепер - на фоні масового закриття підприємств вони можуть недорахуватися грошей.

Цей крок можна розглядати з одного боку, як спробу збільшення, поповнення місцевих бюджетів. Але з іншого боку масове закриття підприємств – це перекриття кисню дрібному бізнесу та палиця в колеса децентралізації,

– заявив директор FIBO Україна Сергій Поплавський.

За таких умов підприємці, цілком ймовірно, просто підуть у тінь, резюмують експерти.