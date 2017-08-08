18:48
8 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Отець дівчаток. Здоровий спосіб життя по-російськи
Вєсті Кремля
22:41, 7 серпня
Вєсті.UA. Задні думки Добкіна. Порошенко копіює Путина
Вєсті.UA
21:23, 7 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 17:00: Поляк очолить
Випуск новин
17:54, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Чим відрізняється мозок чоловіків і жінок: відповідь науковців

17:21, сьогодні 1330 Читать новость на русском
Чим відрізняється мозок чоловіків і жінок: відповідь науковців
/ Digital Branding Institute

Група вчених виявила відмінності між мозком чоловіків і жінок на основі результатів емісійної комп'ютерної томографії (SPECT).

Стаття дослідників під керівництвом Деніеля Амена опублікована в журналі Journal of Alzheimer's Disease.

Читайте також: Як активізувати критичне мислення: перевірені лайфхаки

За словами вчених, у жінок префронтальна кора і лімбічна область виявилися активнішими, ніж у чоловіків.

У дослідженні взяли участь 119 здорових добровольців і 26 683 пацієнти з травмами головного мозку, біполярним і афективним розладом, на шизофренію, психозом і дефіцитом уваги.

Вчені просканували 128 областей мозку у спокійному стані і при виконанні завдань на концентрацію.

SPECT дозволила виявити різницю у кровообігу тих ділянках центральної нервової системи, які найбільше цікавили науковців.

Група вчених зазначає, що отримані результати можуть пояснити, чому жінки частіше, ніж чоловіки, страждають від хвороби Альцгеймера і депресії, а чоловіки – від розладів поведінки.

Водночас колеги Амена розкритикували його за визначення діагнозів на основі результатів SPECT. Так, Американське психіатричне товариство опублікувало доповідь, де сказано, що технологія нейровізуалізації не підходить для точного визначення психічних розладів.

Теги: Здорове життя LifeStyle наука Здоров'я Психологія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пас Кремлю від Ващиковського, міністра закордонних справ Польщі
сьогодні, 17:02 Пас Кремлю від Ващиковського, міністра закордонних справ Польщі
Євген Магда 1194
33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
сьогодні, 14:00 33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
Яніна Ткачук
Річниця
сьогодні, 15:08 Річниця "настамнет" в Грузії, або Як Путін все програв
Блог Медіа 1773
До дня альпініста: 7 скель України, які може подолати кожен
сьогодні, 13:01 До дня альпініста: 7 скель України, які може подолати кожен
Настя Сукач 330
Зустріч Волкера та Суркова: не вірте, що Україну зрадять
сьогодні, 12:00 Зустріч Волкера та Суркова: не вірте, що Україну зрадять
Євген Магда 2085
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук