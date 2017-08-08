Чим відрізняється мозок чоловіків і жінок: відповідь науковців

Група вчених виявила відмінності між мозком чоловіків і жінок на основі результатів емісійної комп'ютерної томографії (SPECT).

Стаття дослідників під керівництвом Деніеля Амена опублікована в журналі Journal of Alzheimer's Disease.

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За словами вчених, у жінок префронтальна кора і лімбічна область виявилися активнішими, ніж у чоловіків.

У дослідженні взяли участь 119 здорових добровольців і 26 683 пацієнти з травмами головного мозку, біполярним і афективним розладом, на шизофренію, психозом і дефіцитом уваги.

Вчені просканували 128 областей мозку у спокійному стані і при виконанні завдань на концентрацію.

SPECT дозволила виявити різницю у кровообігу тих ділянках центральної нервової системи, які найбільше цікавили науковців.

Група вчених зазначає, що отримані результати можуть пояснити, чому жінки частіше, ніж чоловіки, страждають від хвороби Альцгеймера і депресії, а чоловіки – від розладів поведінки.

Водночас колеги Амена розкритикували його за визначення діагнозів на основі результатів SPECT. Так, Американське психіатричне товариство опублікувало доповідь, де сказано, що технологія нейровізуалізації не підходить для точного визначення психічних розладів.