Чим закінчилася зустріч Парубія та голів фракцій: від керівництва ВР вимагають пояснень
Парламентський регламентний комітет намагається розібратися з ситуацією, яка склалась сьогодні у сесійній залі.
Сьогодні, 15 березня, віце-спікер Оксана Сироїд передчасно закрила ранкове засідання через невідомих людей у камуфляжі.
Пізніше виявилося, що їх привели нардепи з "Народного фронту". Невідомі – це поліцейські, які начебто були учасниками конфлікту з депутатом Парасюком, що стався напередодні на Донеччині.
Такі дії обурили не лише заступника голови Верховної Ради. Опозиціонери вимагають провести розслідування. А голова парламенту Андрій Парубій зібрав лідерів фракцій через інцидент. Після зібрання "Народний фронт" вже не вимагав змістити з посади Оксану Сироїд, чого депутати вимагали раніше.
Я можу виділити лише одну людину – Оксану Сироїд, яка виконувала обов’язки голови парламенту. Вона вчинила повністю правильно, згідно із законом та регламентом, закривши це так зване засідання,
– наголосив народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.
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