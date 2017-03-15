Чим закінчилася зустріч Парубія та голів фракцій: від керівництва ВР вимагають пояснень

Парламентський регламентний комітет намагається розібратися з ситуацією, яка склалась сьогодні у сесійній залі.

Сьогодні, 15 березня, віце-спікер Оксана Сироїд передчасно закрила ранкове засідання через невідомих людей у камуфляжі.

Пізніше виявилося, що їх привели нардепи з "Народного фронту". Невідомі – це поліцейські, які начебто були учасниками конфлікту з депутатом Парасюком, що стався напередодні на Донеччині.

Такі дії обурили не лише заступника голови Верховної Ради. Опозиціонери вимагають провести розслідування. А голова парламенту Андрій Парубій зібрав лідерів фракцій через інцидент. Після зібрання "Народний фронт" вже не вимагав змістити з посади Оксану Сироїд, чого депутати вимагали раніше.

Я можу виділити лише одну людину – Оксану Сироїд, яка виконувала обов’язки голови парламенту. Вона вчинила повністю правильно, згідно із законом та регламентом, закривши це так зване засідання,

– наголосив народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

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