Чим закінчиться справа Насірова?

Чим, на вашу думку закінчиться, справа голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють у причетності до гучної "справи Онищенка".

2 березня представники НАБУ провели обшуки в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

Пізніше з'явилась інфомрація про затримання Романа Насірова. Щоправда, адвокати Насірова заявили, що ця інфомрація не відповідає дійсності.

Голові ДФС зачитали підозру. Це відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово зліг Насіров.

У САП вже припускають, що підозрюваний може втекти, тому клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як думаєте, чим закінчиться ця справа?