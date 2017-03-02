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Чим замінити солодке: сім корисних варіантів

14:10, сьогодні 563 Читать новость на русском
Коктейлі люблять і дорослі, і діти
Коктейлі люблять і дорослі, і діти / www.gettyimages.com

Провідні американські дієтологи розповіли, які корисні продукти можуть побороти потяг до солодощів.

За словами експертів, існують продукти, які задовольняють потребу в солодкому і навіть наситять організм без шкоди фігурі, пише Prevention.

Арахісове масло та желе

Бутерброд з арахісовим маслом і желе на шматку бездріжджового хліба з насінням – ідеальний варіант. Так ви і втамуєте голод, і порадієте солодкому.

Домашній заморожений йогурт

Дієтолог і автор книг Сандра Вудрофф поділилася власним рецептом замороженого йогурту. Вона готує цей поживний десерт у в кухонному комбайні, змішуючи заморожені фрукти і грецький йогурт. Також Сандра додає трохи волоських горіхів або мигдалю, сушену журавлину і трохи стевії для солодкого смаку. Такий низькокалорійний десерт містить білок, кальцій та інші поживні речовини.

Банановий десерт

Дієтолог Доун Джексон-Блатнер радить нарізати банан тонкими скибочками і заморозити, а потім посипати їх какао-порошком. Виходять натуральні бананові солодощі і без жодного цукру.

Фруктові коктейлі

Домашній фруктовий коктейль також чудовий корисний десерт. Фахівець з харчування Ніколь Бюркенс розповіла свій рецепт – вона змішує улюблені фрукти або ягоди з льодом і газованою водою. У напої відчувається солодкий аромат фруктів без додавання цукру або штучних інгредієнтів. Для кращого аромату можна додати м'яту або лимон.

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Кульки з фініків

Фініки – це хороше джерело харчових волокон, вітаміну А, калію, заліза, кальцію і магнію. Їх можна подрібнити і змішати з мигдальним маслом і темним шоколадом та зліпити кульки. За смаком вони нагадують цукерки і повністю задовольняють бажання з'їсти що-небудь солодке.

Кокосово-вишнево-шоколадний смузі

Дієтолог Стефані Данн поділилася рецептом здорового коктейлю. Експерт змішує 240 мл кокосового молока, 140 г замороженої вишні і 2 столові ложки несолодкого какао-порошку. Такий смузі можна в будь-який час доби, не зашкодивши фігурі.

Мед

Якщо вам закортіло солодкого, немає нічого кращого за столову ложку чистого меду. Також його можна змішати з половиною столової ложки натурального какао-порошку і столовою ложкою кокосової олії. Сирий мед є чудовим джерелом ферментів, какао-порошок багатий на антиоксиданти.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
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