Чим запам’ятався 2016 рік: технічні новинки, які вразили світ

Автопілоти, надтонкі гнучкі дисплеї та вежі, що поглинають смог. Минулий рік відзначився низкою технічних новинок, які здивували світ. Деякі з них почнуть масово виготовляти вже незабаром.

Повний автопілот від Tesla став проривом минулого року. Компанія Ілона Маска зробила свій електрокар повністю атономним. Роботизовану систему керування представили восени. І пообіцяли - навіть за складних умов автомобіль зможе їхати сам, адже оснащений спеціальними камерами, сенсорами і радаром.

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Інша новинка від Ілона Маска – дах із сонячних батарей. Як стверджує розробник, таке покриття буде дешевшим, ніж звичайна черепиця. І в продаж має надійти вже влітку цього року.

Ще одна екологічна розробка 2016 року – вежа, що поглинає смог. Вона очищає повітря від шкідливого пилу. Після випробувань у Нідерландах споруду торік встановили у Пекіні.

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А от у сфері споживчої електроніки величезний інтерес публіки викликали надтонкі гнучкі дисплеї. Їхній прототип торік представила компанія LG. Екран товщиною 1 міліметр можна легко скрутити в рулон. Серійний випуск ґаджетів з такими дисплеями можуть розпочати вже цього року.

Ще один винахід – навушники-перекладачі – покликаний значно спростити спілкування. Пристрій може озвучити будь-яку фразу, сказану іноземцем, рідною мовою власника навушників. При цьому, переклад відбувається в режимі реального часу. Новинка від американського стартапу Waverly Labs має надійти у продаж вже навесні цього року.

Також торік розвинулися й технології у сфері віртуальної реальності. Китайська компанія VUE VR створила спеціальний стенд. Він дозволяє учасникові онлайн-гри ходити, бігати і стрибати, залишаючись на одному й тому ж місці.

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