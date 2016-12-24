Чим здивує "Арсенал" у матчі проти "Вест Бромвіч Альбіон"

"Арсенал" програв останні матчі Прем'єр-ліги та впав на четверту сходинку турнірної таблиці. Тому в поєдинку з "ВБА" у канонірів немає вибору. Їм потрібні три очки.

Фахівці вважають "Арсенал" фаворитом. Тому й віддають на перемогу господарів коефіцієнт в 1,35. А на гостей – лише 9,4. Нічию оцінили в 5,5.

Цікаво, що з останніх п'яти очних матчів гармаші виграли чотири.

Попри останні провальні результати, каноніри всього на три очки відстають від наразі другого Ліверпуля.

Чи зможе Арсен Венгер витягнути свою команду з ями та чи вдасться "Арсеналу" здолати непоступливий "Вест Бром" – відповідь не за горами. Стартовий свисток цього матчу пролунає у понеділок, 26 грудня, о 17:00.