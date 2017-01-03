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Чим здивує "розумний" холодильник від Microsoft

00:05, сьогодні 360 Читать новость на русском
"Розумний" холодильник / segodnya.ua

Корпорація Microsoft анонсувала випуск "розумних" холодильників.

Про це повідомляє "Телеграф".

Технологічна новинка від Microsoft буде здатна розпізнавати продукти і вибиратиме для них оптимальну температуру. Розробники "навчили" машину розпізнавати більше мільйона різних напівфабрикатів з усього світу. Окрім цього, "розумний" холодильник запам'ятовуватиме нові харчі, яких до того не було в базі данних.

Управляти розробкою можна буде за допомогою голосу, смартфона, комп'ютера або планшета, підключившись до головного інтерфейсу.

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Наразі невідомо, коли холодильники надійдуть у продаж і скільки вони коштуватимуть.

Теги: Розробки Microsoft LifeStyle
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