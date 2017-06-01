Чим живе окупований Луганськ: ексклюзивні фото

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Сайт "24" публікує ексклюзивні фото з Луганська – міста, яке вже третій рік живе в умовах окупації.
Місто потопає в оголошеннях про прийом на службу в лави терористичної "ЛНР", а також російській пропаганді – від емблеми на чашках та футболках до агітаційних листівок. Містом пересувається військова техніка, а при вході до більшості закладів висить табличка "Вхід зі зброєю заборонений".
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