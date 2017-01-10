Чимало "кадирівців" прибули на Донбас для контролю бойовиків "ДНР"

На Донбасі побільшало вихідців із Чечні, так званих кадирівців. Ймовірно, вони приїхали для того, щоб придушити тих бойовиків, які виходять з-під контролю.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела у контррозвідці СБУ.

За даними видання, наприкінці листопада у Донецьку значно побільшало бойовиків, на формі яких були шеврони з написом "Север" та зображенням двох прапорів: Росії та Чеченської Республіки. Цей підрозділ базується у Донецьку на території колишнього управління МВС на "Донецькій залізниці".

Їхні лави поповнилися новоприбулими протягом грудня 2016 року та на початку січня 2017 року. Мешканцяі Донецька називають цих бойовиків "кадирівцями", оскільки на їхніх автомобілях часто зображені портрети голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

Бойовиків-"кадиріців", у томі числі вихідців з Республіки Дагестан, які прибули з метою подальшої дислокації, бачили у Будьонівському районі Донецька, а також в Олександрівці Донецької області.

Крім того, на початку січня до Ясинуватої прибув батальйон Внутрішніх військ МВС РФ "Север", що майже повністю складається з бійців чеченської національності. Цей підрозділ спочатку у повному складі був дислокований у Ясинуватій, а потім групами бійці батальйону "Север" вибули до різних підрозділів "ДНР" з метою посилення позицій.

Співрозмовники видання стверджують, що участь "кадирівців" у бойових зіткненнях не зафіксували. За оцінкою джерел, "підрозділи прибули для боротьби з непідконтрольними окупаційному командуванню озброєними формуваннями на окуповані території Донецької області, залякування місцевого населення з метою уникнення можливих "голодних" бунтів, а також виходу з-під контролю російських кураторів місцевих угруповань бойовиків".

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Зазначимо, що у 2006 році під патронатом Рамзана Кадирова були створені батальйони "Север" і "Юг". Структурно батальйони увійшли до складу 46-ї окремої бригади ВВ МВС Росії.

Загальна кількість обох військових частин склала понад 1200 осіб. Батальйони комплектувалися виключно військовослужбовцями, які проходять службу за контрактом. З 2010 року 248 ОСББ "Север" реформовано в 141-й спеціальний моторизований полк імені Героя Російської Федерації Ахмат-Хаджі Кадирова. Полк "Север" штатною чисельністю понад 700 військовослужбовців базується у Грозному.