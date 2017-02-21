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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Чимало українських військових зазнали ушкоджень на Донбасі

07:22, сьогодні 58 Читать новость на русском
Бойовики поранили бійців АТО
Бойовики поранили бійців АТО / РБК-Україна

У понеділок, 20 лютого, бойовики 74 рази обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. Відтак 2 бійців АТО отримали поранення, ще 7 – травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Там зазначили, що на початку минулої доби спостерігалося загальне зниження напруженості по всій лінії розмежування. Противник дещо зменшив кількість обстрілів з важкого озброєння, але пізніше знову розпочав використовувати 120-міліметрові міномети.

На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 міліметрів обстріляно Новотроїцьке. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Чермалик, Талаківку, Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Широкине. По Водяному, Павлополю, Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому вели вогонь снайпери.

На Донецькому напрямку – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри окупанти обстріляли Новолуганське, Авдіївку, Луганське, Зайцеве та Троїцьке. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Авдіївку, Піски, Новоселівку, Верхньоторецьке, Кам'янку, Луганське, Зайцеве та Жовте. По Опитному та Луганському неодноразово вели вогонь БМП противника. По Авдіївці – снайпери.

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На Луганському напрямку – з протитанкових ракетних комплексів російсько-окупаційні війська обстріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та протитанкових ракетних комплексів – Новозванівку. Снайпери – Станицю Луганську та Жовте.

Теги: Війна на Донбасі Україна АТО
Джерело: 24 Канал
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