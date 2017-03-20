"Чиновник "ЛНР" добровільно здався СБУ

Так званий "посадовець"ЛНР" здався співробітникам Служби безпеки України. Чоловік дає показання стосовно своєї діяльності у фейковій "республіці".

Про це повідомляє прес-центр відомства.

Як розповів злочинець, він виїхав на підконтрольну Україні територію і вирішив скористатися програмою СБУ "На тебе чекають удома".

У бойовиків чоловік працював з липня 2015 року на "інспектора ветеринарної медицини" в ОРЛО, серед обов'язків – забезпечення "продовольчої безпеки" "ЛНР".

"До його обов’язків, зокрема, входив контроль за роботою продовольчих підприємств та продукції тваринного походження на кордоні з Росією, надання різноманітних дозволів у сфері ветеринарної медицини і торгівлі продуктами харчування, платних послуг, податки з яких йшли до бюджету так званої "ЛНР", – зазначають у відомстві.

За словами чоловіка, методи роботи так званого "керівництва" були неприйнятними.

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