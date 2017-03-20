15:31
20 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих.
Вєсті.UA
20:19, 18 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 14:00: Обстріл офісу патрульної поліції. Рейтинг щастя
Випуск новин
15:22, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

"Чиновник "ЛНР" добровільно здався СБУ

14:56, сьогодні 407 Читать новость на русском
Так звана
Так звана "ЛНР" / Фото з відкритих джерел

Так званий "посадовець"ЛНР" здався співробітникам Служби безпеки України. Чоловік дає показання стосовно своєї діяльності у фейковій "республіці".

Про це повідомляє прес-центр відомства.

Як розповів злочинець, він виїхав на підконтрольну Україні територію і вирішив скористатися програмою СБУ "На тебе чекають удома".

У бойовиків чоловік працював з липня 2015 року на "інспектора ветеринарної медицини" в ОРЛО, серед обов'язків – забезпечення "продовольчої безпеки" "ЛНР".

"До його обов’язків, зокрема, входив контроль за роботою продовольчих підприємств та продукції тваринного походження на кордоні з Росією, надання різноманітних дозволів у сфері ветеринарної медицини і торгівлі продуктами харчування, платних послуг, податки з яких йшли до бюджету так званої "ЛНР", – зазначають у відомстві.

За словами чоловіка, методи роботи так званого "керівництва" були неприйнятними.

Читайте також: Росія готує масову зачистку терористів, – військовий експерт

Теги: Україна Війна на Донбасі Луганськ Кримінал СБУ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Курс валют на 8 лютого: долар і євро суттєво впали
8 лютого , 08:31
"Дорога свобода": кому довелось виплатити мільйони, щоб вийти на волю
 6 жовтня 2016 , 17:00
"Чиновник "ЛНР" добровільно здався СБУ
 сьогодні , 14:56
Ми повинні вийти на показник інфляції близько 5% річної, – Порошенко
 сьогодні , 11:45
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук