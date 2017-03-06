Чиновник розповів, чому Насірова можуть спробувати вбити

Відсторонений від обов'язків глави ДФС Роман Насіров став надважливим свідком проти діючої української влади.

Таку думку висловив колишній заступник голови ДФС Костянтин Лікарчук у коментарі "Гордону".

"Справа Насірова є ключовою для України. Сама по собі структура ДФС – це величезний смітник, який "відмиває" половину української економіки. Насіров – носій абсолютно унікальної інформації, свідок тіньової діяльності більшості українських політиків і чиновників, що контролюють підприємства, холдинги і так далі", – зазначив Лікарчук.

За словами екс-заступника голови ДФС, за 22 місяці на посаді керівника відомства Роман Насіров перетворився у надважливого свідка проти діючої влади. Лікарчук додав, що Насірова варто тримати у броньованій камері, адже через володіння надто цінною інформацією його життя може опинитися під загрозою.

Щоб Насіров почав давати свідчення, повинна відбутися одна річ, а саме: реальна загроза, що його відправлять у СІЗО хоч на якийсь час. Як тільки Насіров зрозуміє, що надовго опинився у в'язниці і ніхто його не витягне, він заговорить і дасть показання,

– вважає Лікарчук.

Читайте також: США прокоментували суд над Насіровим

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".



Адвокат повідомив, що 6 березня суд обере запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.