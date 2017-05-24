Чиновник у Слов'янську цинічно проігнорувала хвилину мовчання за загиблими бійцями АТО: відео

У Слов'янську керівник комітету одного з мікрорайонів демонстративно вийшла під час хвилини мовчання в пам'ять про трагічні події під Волновахою 22 травня 2014 року.

Про це повідомляє місцеве видання 6262.com.ua.

Зазначено, що в ході чергової апаратної наради присутні згадали про трагічні події, що сталися 22 травня 2014 року під Волновахою. Тоді в результаті нападу сепаратистів біля міста Волноваха Донецької області було вбито 18 українських військовослужбовців.

Пам'ять загиблих вирішили вшанувати хвилиною мовчання.

Втім, керівник комітету мікрорайону "Хімік" Інна Тарасенко привселюдно виявила бажання вийти, проігнорувала хвилину мовчання. Роздратована жінка вибігла із залу, незважаючи на спроби колег її зупинити.

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Видання наголосило, що подібні інциденти трапляються з жінкою не вперше. 28 лютого, під час ушанування пам’яті загиблого воїна АТО Романа Напрягло жінка залишилася сидіти на своєму місці, коли інші присутні піднялися.