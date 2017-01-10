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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Чиновники АМПУ виписали собі премії за грудень від 700 тисяч до 1,5 млн гривень, – Омелян

16:32, сьогодні 1469 Читать новость на русском
АМПУ
АМПУ / nikvesti.com

Міністерство інфраструктури запустило процес заміни керівництва Адміністрації морських портів України (АМПУ): чиновники держпідприємства звинувачуються в масштабних зловживаннях.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, пише сайт Міністерства інфраструктури.

За його словами, вже на цьому тижні новим головою АМПУ буде призначений Райвіс Вецкаганс, екс-віце-президент "Литовського пароплавства", відзначають podrobnosti.ua.

Міністр заявив, що про прийдешні звільнення керівники АМПУ знали ще на початку грудня минулого року.

"Можливо, саме це спонукало керівництво, яке ми зараз змінюємо, виписати собі премії за грудень у розмірі від 700 тисяч гривень до 1,5 млн гривень на людину. І це тільки офіційні премії. Можна тільки уявити масштаби зловживань на державному підприємстві", підкреслив міністр інфраструктури.

Основні претензії до керівництва АМПУ пов'язані з проведенням тендерів. Найбільшого розмаху зловживання на закупівлях досягли в порту "Южний".

Зокрема, в минулому році начальник южненського філії АМПУ Максим Широков визнав переможцем тендеру на днопоглиблення компанію "Ян де Нул Україна", що запропонувала за свою роботу найвищу ціну з усіх учасників конкурсу.

Якби результати торгів не минулися Кабміном, держава зазнала б збитків на суму в 90 млн грн. Як з'ясувалося, минулого літа 55% акцій "Ян де Нул Україна" перейшли від бельгійських власників у власність двох кіпрських офшорних компаній, афілійованих з народним депутатом Сергієм Фаєрмарком.

Володимир Омелян заявив, що попереджав бельгійську компанію "Яні де Нул" про можливі наслідки участі в сумнівних угодах, що мають ознаки корупції. Разом з тим, Максим Широков не визнав порушень у роботі тендерного комітету. В кінці листопада начальник южненського АМПУ запустив новий тендер на днопоглиблення, умови якого за непрозорості були знову оскаржені в Антимонопольному комітеті України.

"Не дивлячись на неодноразові спроби уряду і міністерства нормалізувати діяльність АМПУ, державне підприємство залишається зразком неефективності, корупції і зловживань. Виникає багато питань і з приводу керованості АМПУ. Крім того, такого опору з боку керівництва підприємства на будь-які пропозиції міністерства щодо впорядкування його роботи не було, мабуть, ніде. Всі наші рішення блокуються або ігноруються. Тому ми міняємо керівництво АМПУ, що стане першим кроком в масштабну реформу морської галузі", підкреслив Володимир Омелян.

Міністр інфраструктури України зазначив, що зміна керівництва АМПУ один з етапів реформування морської галузі: "Повноцінна реформа передбачає створення Морської адміністрації, яка візьме на себе всі завдання АМПУ. Також буде проведена істотна оптимізація структури і персоналу підприємства. Отже, питання номер один зміна керівництва, реформа і паралельно з цим корпоратизація, як того вимагає українське законодавство".

Як пояснили в міністерстві, Райвіс Вецкаганс громадянин Латвії, який має 16-річний досвід успішного управління підприємствами сектора транспорту і логістики, пароплавства і фінансових послуг. Обіймав посади члена правління, віце-президента АТ "Латвійське пароплавство", голови правління найбільшого портового терміналу з обробки насипних і генеральних вантажів в країнах Балтії Rigas Centralais Terminals.

Теги: Міністерство інфраструктури
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