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В Apple з’явиться чіп для штучного інтелекту в iPhone

13:19, сьогодні 369 Читать новость на русском
В Apple з’явиться чіп для штучного інтелекту в iPhone
В Apple з’явиться чіп для штучного інтелекту в iPhone / www.pexels.com

В компанії Apple пропонують створити спеціальний чіп Neural Engine, який буде відповідати за штучний інтелект в основі віртуального помічника Siri.

Про це пишуть на The Verge.

Як повідомляють розробники, таке нововведення дозволить знизити навантаження на центральний процесор і зможе підвищити автономність пристрою.

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Передбачається, що чіп буде відповідати за такі процеси, як предикативне введення тексту, розпізнавання мови і облич у різних додатках.

Також в Apple збираються такий чіп інтегрувати в iPad та інші свої пристрої. Інсайдери відзначають, що новий чіп вже тестується в прототипах iPhone, проте неясно, чи з'явиться ця технологія в iPhone 8.

Теги: LifeStyle мобільні пристрої Apple iPhone
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