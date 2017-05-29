В Apple з’явиться чіп для штучного інтелекту в iPhone

В компанії Apple пропонують створити спеціальний чіп Neural Engine, який буде відповідати за штучний інтелект в основі віртуального помічника Siri.

Про це пишуть на The Verge.

Як повідомляють розробники, таке нововведення дозволить знизити навантаження на центральний процесор і зможе підвищити автономність пристрою.

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Передбачається, що чіп буде відповідати за такі процеси, як предикативне введення тексту, розпізнавання мови і облич у різних додатках.

Також в Apple збираються такий чіп інтегрувати в iPad та інші свої пристрої. Інсайдери відзначають, що новий чіп вже тестується в прототипах iPhone, проте неясно, чи з'явиться ця технологія в iPhone 8.