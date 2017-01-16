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Члени уряду Гройсмана нарахували різну кількість безробітних в Україні

15:58, сьогодні 221 Читать новость на русском
Міністр соціальної політики Андрій Рева
Міністр соціальної політики Андрій Рева / Daily - РБК-Украина

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, з 26 мільйонів осіб працездатного віку офіційну роботу мають в Україні лише близько 16 мільйонів осіб.

Після різкої критики, яка прозвучала з вуст прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана на адресу Служби зайнятості, тема безробіття в Україні знову вийшла на перші шпальти. Про це пише Наталія Лебідь у своєму матеріалі "Гройсман проти безробітних". Українські топові чиновники дають різні оцінки масштабам проблеми, а також висловлюються щодо шляхів її розв’язання.

Відсоток зайнятості дорослого населення України на сьогоднішній день становить лише 52,6%, йдеться у публікації. Міністр соцполітики Андрій Рева зазначає, що з 26 мільйонів осіб працездатного віку офіційну роботу мають лише близько 16 мільйонів осіб. Міністр додає, що низький рівень заробітної плати українців і брак робочих місць для кваліфікованих працівників провокує масштабну міграцію частини населення країни.

Наявність значної кількості робочих місць без вимоги до кваліфікації та низький рівень оплати праці призводить до того, що люди виїжджають до інших країн у пошуках кращої долі,
– зазначає Рева.

Тим часом найсвіжіші дані щодо рівня безробіття в Україні стосуються листопада 2016 року. Кількість офіційних безробітних в Україні, за даними Держстату, протягом цього місяця збільшилася на 337,9 тисячі осіб. Водночас, за інформацією найбільшого ресурсу з пошуку роботи і співробітників – компанії Work.ua – кількість вакансій на ринку праці України в 2016 році збільшилася порівняно з 2015 роком на 62%. А згідно із проведеним дослідженням експертно-аналітичного центру "HeadHunter Україна", за 2016 рік кількість вакансій на ринку праці України зросла в середньому по країні на 46% порівняно з 2015 роком.

Дещо іншою статистикою володіє віце-прем’єр Павло Розенко. Він стверджує, що в нашій державі зафіксовано 1,9 млн "класичних безробітних". Під словом "класичні" Розенко має на увазі те, що ці безробітні не отримують доходів "ані в легальному сектору економіки, ані в нелегальному". Задля громадян, тимчасово позбавлених роботи, уряд готує певні зміни – зокрема, й у "Законі про зайнятість".

Так, за словами віце-прем'єра Розенка, Центри зайнятості відтепер "будуть навчати, надавати курси. І ці послуги будуть безкоштовними". Для цього, говорить міністр соцполітики Андрій Рева, законодавці напишуть новий закон про зайнятість.

Сьогодні у безробітних немає ніяких стимулів, щоб іти працювати. Якщо прожитковий мінімум дорівнює мінімальній зарплаті, і цьому ж дорівнює допомога по безробіттю, то питання: якщо 1450 грн можна отримувати, не працюючи, чи піде людина працювати за таку зарплату? Тому був зроблений перший крок – підняли мінімальну зарплату до 3200 грн. Далі черга за створенням робочих місць,
– каже Рева, йдеться у публікації.

Читайте також: Гройсман різко висловився про безробітних

Теги: Україна Павло Розенко Міністерство соціальної політики безробіття Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Законодавство Реформи
Джерело: 24 Канал
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