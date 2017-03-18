Чого чекати боржникам збанкрутілих банків та як вберегтися від колекторів

Нав'язливі дзвінки, неочікувані візити додому і судові тяганини. Аби повернути свої гроші, кредитори частенько звертаються за допомогою до професійних "вибивачів". Колектори працюють рішуче. Якщо не вдається знайти боржника – в хід йдуть інші методи. А зараз у колекторських фірм побільшало клієнтів. Фонд гарантування вкладів передав проблемні кредити збанкрутілих банків колекторам.

Загалом до колекторів потрапили справи 63 збанкрутілих банків на загальну суму 17 мільярдів гривень. Це дрібні позики на купівлю побутової техніки, карткові позики та автокредити. Таких позичальників виявилося 500 тисяч.

"Цю роботу потрібно робити, щоб боржники відчували, що кредити треба повертати. Значна частина кредитів припиняють обслуговувати, якраз коли банки заходять в стан ліквідації", – розповів начальник відділу роботи з кредитами ФГВФО Максим Бурячок.

Банк луснув - боржник радіє, сподіваючись, що кредит йому пробачать. Та пробачити – значить залишити діру в бюджеті країни.

Четверта частина ВВП України знаходиться у Фонді гарантування вкладів. Тобто в банках, які знаходяться на стадії ліквідації, або вже ліквідовані. І якщо не працювати з цим портфелем, то, фактично, треба державі включати друкарський верстат, щоб звідки ці гроші брати,

– зазначив голова Асоціації учасників колекторського бізнесу Сергій Никифоров.

Сергій Никифоров боржників заспокоює, повертати гроші будуть виключно законними методами. Просто гроші віддати таки доведеться.

"Іноді розповідають різноманітні страшилки. Ні, компанії, які отримали акредитацію і портфелі в роботу, вони дотримуються високих європейських стандартів. Багато хто з них мають європейське коріння", – розповів Сергій Никифоров.

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Те, що шахраї можуть скористатися ситуацією, не виключають. Тому у фонді гарантування наголошують – банківські реквізити не зміняться.

Якщо "невідомі" запропонують "гасити" кредит за новим рахунком – слід звертатися у Фонд гарантування, або ж до правоохоронців, радять юристи. А ще зберігати телефонні номери, з яких дзвонили. А за можливості розмову записувати на диктофон.

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