Чого чекати українцям від пенсійної реформи – дивіться у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною сьогодні о 20:00

Гість програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною – міністр соціальної політики Андрій Рева.

Кабінет міністрів України затвердив і готується передати до Нацради реформ проект пенсійної реформи, яка, за умови прийняття парламентом відповідних законів, вступить в силу вже восени.

Що чекає на українців, як саме будуть нараховувати пенсії та чи зможуть пенсіонери працювати – дивіться у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною на 24 Каналі сьогодні о 20:00. Не пропустіть!

Після закінчення програми – традиційна рубрика "Постскриптум з Сонею Кошкіною".

Додамо, що до кінця травня програма "Лівий берег" з Сонею Кошкіною виходитиме о 20:00. Традиційно – в прямому ефірі.