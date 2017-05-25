Чоловічий журнал визначив найсексуальнішу дівчину в світі

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Чоловічий журнал Maxim склав рейтинг з ТОП-100 найсексуальніших жінок світу. Цього року нею стала Хейлі Болдвін, – донька актора Стівена Болдвіна та племінниця Алека Болдвіна.
Про це повідомляють на сайті видання.
Відома 20-річна супермодель очолила рейтинг найсексуальніших жінок світу. Розпочавши свою модельну кар'єру в 17 років, Хейлі встигла прикрасити обкладинки глянцевих видань світу таких як Vogue, Elle та інші.
У виданні модель розповіла, що завжди відчувала, що стане моделлю.
"Чесно, я завжди відчувала, що це неминуче для мене. Я завжди була артистом в моїй родині. Всі мені говорили: "Це те, що ти повинна робити", – поділилася дівчина.
Про свої враження від такої "перемоги", Хейлі також віджартувалась в Instagram.
Номер 1 в ТОП-100 найсексуальніших жінок світу. Дякую, Maxim! Якби тільки люди знали, наскільки незграбною я дійсно є,
– поділилась зірка.
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