Чоловічий журнал визначив найсексуальнішу дівчину в світі

Чоловічий журнал Maxim склав рейтинг з ТОП-100 найсексуальніших жінок світу. Цього року нею стала Хейлі Болдвін, – донька актора Стівена Болдвіна та племінниця Алека Болдвіна.

Про це повідомляють на сайті видання.

Відома 20-річна супермодель очолила рейтинг найсексуальніших жінок світу. Розпочавши свою модельну кар'єру в 17 років, Хейлі встигла прикрасити обкладинки глянцевих видань світу таких як Vogue, Elle та інші.

У виданні модель розповіла, що завжди відчувала, що стане моделлю.

"Чесно, я завжди відчувала, що це неминуче для мене. Я завжди була артистом в моїй родині. Всі мені говорили: "Це те, що ти повинна робити", – поділилася дівчина.

Про свої враження від такої "перемоги", Хейлі також віджартувалась в Instagram.

Номер 1 в ТОП-100 найсексуальніших жінок світу. Дякую, Maxim! Якби тільки люди знали, наскільки незграбною я дійсно є,

– поділилась зірка.

number 1. ?my @maximmag hot 100 cover shot by @gilles_bensimon thank you Maxim! If only people knew how clumsy and quirky I really am lol ?? Допис, поширений Hailey Baldwin (@haileybaldwin) Тра 23, 2017 о 7:49 PDT

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