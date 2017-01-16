Чоловік через вибух електронної сигарети втратив зуби та отримав опіки: моторошні фото

Неприємний інцидент трапився з американцем Ендрю Холлом, який, збираючись на роботу, вирішив покурити електронну сигарету .

Як Ендрю написав на своїй сторінці у Facebook, сигарета вибухнула прямо у його роті, в результаті чого він втратив сім зубів і отримав опіки обличчя та шиї 2 ступеня.

Крім того, з його ротової порожнини, горла та губ витягли шматки пластику.

Наразі чоловік перебуває у відділені інтенсивної терапії, де йому надали необхідну медичну допомогу.

За словами громадянина США, насправді йому пощастило, оскільки кімната в будинку, в якій він у той час перебував, постраждала набагато більше.

Також американець стверджує, що електронними сигаретами користується близько року, однак зауважує, що не робив нічого, що теоретично могло б спричинити вибух.

"Я ніколи не мав жодних проблем з перегрівом сигарет або якихось побоювань, поки не стався нещасний випадок. Я знаю, що такі сигарети допомагають людям кинути курити. Я просто хочу пролити світло на те, що таке можливо, що вони можуть вибухнути без попередження", – підкреслив містер Холл.

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