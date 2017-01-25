Чоловік на мопеді обстріляв перехожого в Одесі

У середу, 25 січня, в Одесі чоловік намагався на мопеді заїхати на територію ринку "Київський", стріляв у перехожого, який зробив йому зауваження.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

Сьогодні о 16:16 до Таїровського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік на мопеді стріляв у перехожого. Попередньо встановлено, що невідомий на мопеді мав намір заїхати на територію ринку "Київський", за що отримав зауваження від перехожого. Зловмисник у відповідь на зауваження скоїв постріл у його бік і поїхав в сторону вулиці Глушка,

– мовиться в повідомленні.

Потерпілого доставили до медзакладу з попереднім діагнозом – поранення в шию.

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На місці події працює слідчо-оперативна група Таїровського відділення поліції. Обставини події встановлюються. Опитуються ймовірні свідки і очевидці події. Введено в дію оперативний план "Сирена".