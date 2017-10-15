Чоловік накинувся з ножем на свого сина у Харкові (18+)
Уночі проти 15 жовтня у Харкові на вулиці Волонтерській ледь не сталася трагедія за участю батька та сина.
Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.
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Як зауважили правоохоронці, було встановлено, що під час сумісного розпивання спиртних напоїв удома між батьком і сином виникла сварка, у результаті чого пенсіонер схопив ніж і кілька разів вдарив своє чадо.
Місце імовірної трагедії
За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.
Додамо, що чоловікові вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
Зараз він перебуває в золяторі тимчасового тримання.
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