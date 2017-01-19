  • укр
  • рус
18:43
19 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 17:00: Боєць загинув від невідомих опіків. Психологічна допомога військовим
Випуск новин
18:17, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Чоловік помер після купання на Водохреща біля Львова

18:28, сьогодні 1200 Читать новость на русском
Чоловіку різко стало погано
Чоловіку різко стало погано / Mynizhyn.com

19 січня у селі Мурованому, що поблизу Львова, після йорданських купань помер 52-річний чоловік.

Це підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська виданню ZAXID.NET.

За її словами, інцидент стався близько 15:00 на місцевій водоймі. Чоловік пірнув в ополонку, тоді вийшов на берег, почав витиратися, йому різко стало погано і він втратив свідомість.

Лікарі швидкої допомоги констатували смерть.

Добровольська також повідомила, що чоловік ― місцевий мешканець 1964 року народження. Його тіло скерували на експертизу для встановлення причин смерті.

У прес-службі ДСНС Львівщини наголосили, що ополонка у Мурованому не була обладнана для купань, тому рятувальники не чергували на місці.

Читайте також: Кілька небезпечних наслідків від стрибання у крижану воду на Водохреще

Теги: Україна Львів Жертви
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Ніякий Трамп не скасує санкції проти Росії. І ніякі солодкоголосі Пінчуки не допоможуть
сьогодні, 16:30 Ніякий Трамп не скасує санкції проти Росії. І ніякі солодкоголосі Пінчуки не допоможуть
Дід Панас 989
Против Супрун те, кто пытается сохранить старые коррупционные схемы в медицине
сьогодні, 15:01 Против Супрун те, кто пытается сохранить старые коррупционные схемы в медицине
Ярослав Маркевич 832
Народ
сьогодні, 12:18 Народ "ДНР" на грани выживания: продуктов всем не хватает
Олексій Нікольський 1 3720
Водохрестя: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
сьогодні, 11:00 Водохрестя: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
1233
сьогодні, 08:19 "Не дожить бы": в оккупированном Луганске становится страшно стареть
Ольга Черненко 3641
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
2004 – Андрій Шевченко отримав нагороду кращого футболіста Європи
 12 серпня 2016 , 21:01
Росія планує розгорнути у Криму полк ВДВ
 9 січня , 10:39
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук