Чоловік помер після купання на Водохреща біля Львова

19 січня у селі Мурованому, що поблизу Львова, після йорданських купань помер 52-річний чоловік.

Це підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська виданню ZAXID.NET.

За її словами, інцидент стався близько 15:00 на місцевій водоймі. Чоловік пірнув в ополонку, тоді вийшов на берег, почав витиратися, йому різко стало погано і він втратив свідомість.

Лікарі швидкої допомоги констатували смерть.

Добровольська також повідомила, що чоловік ― місцевий мешканець 1964 року народження. Його тіло скерували на експертизу для встановлення причин смерті.

У прес-службі ДСНС Львівщини наголосили, що ополонка у Мурованому не була обладнана для купань, тому рятувальники не чергували на місці.

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