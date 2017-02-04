Чоловік поранив ножем п’ятьох сусідів і дитину в Херсоні

У п’ятницю, 3 лютого, в Херсоні чоловік поранив ножем шістьох людей, серед яких була і чотирирічна дитина.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонщини.

Згідно з повідомленням правоохоронців, близько 21:00 у відділення поліції надійшла інформація, що в Шуменському мікрорайоні міста в результаті ножових поранень постраждали 5 дорослих людей та малолітня дитина.

Співробітники поліції з'ясували, що мешканка багатоповерхівки святкувала свій день народження. Близько 20:40 в квартиру увірвався 47-річний сусід, який живе поверхом нижче. Чоловік почав наносити присутнім удари ножем,

– повідомили в поліції.

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Зараз з'ясовуються обставини інциденту, відкрито кримінальне провадження.