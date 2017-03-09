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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Чоловік Скарлетт Йохансон зробив заяву про їхнє розлучення

14:19, сьогодні 59 Читать новость на русском
Ромен Доріак та Скарлетт Йохансон
Ромен Доріак та Скарлетт Йохансон / www.gettyimages.com

Чоловік відомої актриси Скарлетт Йохансон Ромен Доріак закликав її терміново відкликати заяву про розлучення та подумати про маленьку доньку.

"Це дійсно сумно, особливо для нашої дочки, що Скарлетт подала до суду і зробила наші особисті розбіжності публічними", – цитує Доріака видання People.

Він також просить відкликати заяву про розлучення і повернутися до переговорів.

Я благаю її терміново відкликати заяву і повернутися назад за стіл переговорів, як би це було неприємно. Ми батьки прекрасної дочки, яку ми будемо і надалі разом виховувати протягом багатьох років, і ділитися з нею своїми радощами і прикрощами, як це можуть робити лише батьки,
– наголосив у заяві Ромен.

Нагадаємо, акторка Скарлетт Йохансон розлучається зі своїм чоловіком – журналістом французького походження Роменом Доріаком.

Теги: LifeStyle Голлівуд
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