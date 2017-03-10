13:14
10 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, 8 березня
Вєсті.UA: Кличко в тумані. Державна таємниця СБУ
Вєсті.UA
21:32, 9 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 11:00: Притулок для Чауса. Подвійне громадянство можновладців
Випуск новин
12:04, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Чоловік у незвичний спосіб заховав величезну партію наркотиків на Прикарпатті

12:03, сьогодні 759 Читать новость на русском
Наркотики
Наркотики / nekuri.masterlan.info

На Прикарпатті мешканець Городенківського району закопав у себе на городі понад 200 кілограмів наркотиків.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Івано-Франківської області.

Марихуану та макову соломку чоловік зберігав у трилітрових банках та пластикових пляшках. Усе це житель села Дубка Городенківського району готував до продажу.

За даними поліції, вилучено 275 трилітрових скляних банок з марихуаною, дві банки та бідон з маковою соломкою, чотири полімерні пляшки з насінням коноплі.

Правоохоронці вилучили наркотики. Запасливого торговця, який втік, шукають.

Читайте також: Поліція у Києві перекрила канал постачання наркотиків із Китаю

Теги: Україна Кримінал Поліція Івано-Франківськ Наркотики
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Кооперація – шлях до відродження українського села
сьогодні, 12:04 Кооперація – шлях до відродження українського села
Андрій Гордійчук 364
В Україні зазвучало радіо МАКСИМУМ
сьогодні, 09:00 В Україні зазвучало радіо МАКСИМУМ
1022
Жизнь на Донбассе: про будущее
сьогодні, 08:22 Жизнь на Донбассе: про будущее "республик" и любовь к "армии"
Ольга Черненко 1962
Прокурор без прока. Борьба с коррупцией превратилась в затягивание расследований
сьогодні, 06:05 Прокурор без прока. Борьба с коррупцией превратилась в затягивание расследований
Блог Медіа 881
Якби Тарас Шевченко став нашим сучасником...
9 березня, 20:39 Якби Тарас Шевченко став нашим сучасником...
Дід Панас 560
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Як українські військові відсвяткували новорічну ніч на фронті
 1 січня , 21:48
Готівковий курс валют 16 січня: євро коштує понад 30 гривень, долар близько
16 січня , 20:02
Суд випустив з-під варти лікаря психлікарні, яка катувала пацієнтів
 сьогодні , 12:49
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук