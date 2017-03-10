Чоловік у незвичний спосіб заховав величезну партію наркотиків на Прикарпатті

На Прикарпатті мешканець Городенківського району закопав у себе на городі понад 200 кілограмів наркотиків.
Про це повідомила прес-служба Національної поліції Івано-Франківської області.
Марихуану та макову соломку чоловік зберігав у трилітрових банках та пластикових пляшках. Усе це житель села Дубка Городенківського району готував до продажу.
За даними поліції, вилучено 275 трилітрових скляних банок з марихуаною, дві банки та бідон з маковою соломкою, чотири полімерні пляшки з насінням коноплі.
Правоохоронці вилучили наркотики. Запасливого торговця, який втік, шукають.
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