Чоловік, у якого вистрелив Пашинський, розповів свою версію конфлікту

Чоловік, якому нардеп Сергій Пашинський прострелив ногу, заявив, що той направив на нього пістолет без попередження.

Про це він розповів ТСН.

Після цього він вдарив народного обранця пляшкою по голові. За словами чоловіка, він повертався додому пішки і на трасі допомагав незнайомому водієві.

За словами жінки потерпілого, після того, як її чоловік нецензурно відповів супутниці Пашинського, нардеп підійшов до нього з направленим пістолетом і крикнув "Всім стояти". Вона заявляє, що якраз розмовляла з чоловіком по мобільному телефону і чула все, що відбувається.

Чоловік розповів, що вдарив Пашинського пляшкою по голові тоді, коли пістолет був спрямований йому в груди. Він твердить, що після цього нардеп прострелив йому ногу.

Якби я його не вдарив, він би все одно вистрілив, але влучив би в серце,

– переконував чоловік.

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Нагадаємо, 31 грудня вечерів одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим. Той напав на депутата, і захищаючись, Пашинський вистрілив йому в ногу. Справу розслідує поліція.