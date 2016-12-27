Чоловік вчинив самогубство через рішення суду на Чернігівщині

У Ніжині під будівлею місцевого суду застрелився чоловік.

Про це повідомив керівник прес-служби поліції Чернігівській області Сергій Бриль, передає "Сегодня".

На момент, коли чоловіка знайшли з простреленою головою, він був ще живий. Його госпіталізували до лікарні, де він помер у реанімації.

Як відомо, 69-річний ніжинчанин вдався до таких дій через рішення суду, який за позовом колишньої дружини ухвалив рішення виселити його з квартири.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Самогубство чи доведення до самогубства".

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