Чоловік викрав іграшки з центральної ялинки у Хмельницькому

У Хмельницькому напередодні Нового року 44-річний місцевий житель вирішив з центральної ялинки міста зірвати цілу в’язку з іграшками.

Як повідомляє сектор комунікації поліції області, сума награбованого становить майже тисячу гривень.

Напередодні Нового року близько 6 години ранку підозрюваний, проходячи попри центральну ялинку міста, зірвав цілу в’язку з іграшками. Чоловік поклав їх собі у торбину та заніс додому. Своїми діями він завдав матеріальної шкоди "КП Славутський ЖКО" на суму у 939 гривень,

– розповіли у поліції.

Щоправда, зловмисник не врахував одного – всі його дії було зафіксовано на камеру спостереження.

Відтак, правоохоронці оперативно встановили особу крадія.

Зазначається, що у нього вдома поліцейські вилучили всі викрадені іграшки.

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 "Крадіжка" Кримінального кодексу України.

Додамо, що санкція статті передбачає накладення штрафу, громадські або виправні роботи, арешт чи позбавлення волі терміном до трьох років.

Читайте також: Різдвяний символ знищили у центрі Одеси