Чоловік висмикнув чеку з гранати біля супермаркету у Запоріжжі

В Запоріжжі чоловік висмикнув чеку з гранати біля супермаркету, на щастя поліцейським вдалося запобігти вибуху.

Як повідомляє портал 061.ua з посиланням на прес-офіцера патрульної поліції Запоріжжя Юлію Шеймухову, інцидент стався біля супермаркету на вулиці Щаслива в Дніпровському районі міста.

Спершу чоловік ходив біля супермаркету з гранатою в руках. Однак, коли приїхали поліцейські, які викликали перехожі, він висмикнув чеку.



Видання також зазначає, що, чоловік був в стані алкогольного сп'яніння.

За попередньою інформацією, на такі дії його підштовхнула сварка з дівчиною.

Пізніше видання повідомило, що чоловіка вдалося вмовити віддати гранату РГД-5 правоохоронцям. Після цього оточення навколо супермаркету було знято.



Також зазначається, що порушника відвезли в райвідділ поліції, а гранату доставили на полігон, щоб безпечно ліквідувати.

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