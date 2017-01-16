Чоловік вистрілив двічі в голову полтавцю у під'їзді власного будинку

Напередодні в одному з будинків на вулиці Гожулівській у Полтаві місцеві мешканці почули два вистріли.

Коли вони вийшли на сходовий майданчик, то побачили закривавленого чоловіка, який лежав на сходах, передає відділення №1 поліції Полтави.

Зазначається, що 39-річного полтавця, який отримав два кульових поранення в голову, у тяжкому стані госпіталізували. Його стан наразі залишається без змін.

Згодом правоохоронці встановили, що стріляли у чоловіка з травматичної зброї калібру 9 міліметрів.

Зауважимо, що подібну (пристрій для відстрілу гумових куль) зареєстрував мешканець однієї із квартир цього під’їзду.

Він свою причетність до інциденту спочатку категорично заперечував.

Однак, після вилучення пістолета та проведення балістичної експертизи, яка засвідчила, що постріли у потерпілого були здійснювалися саме з його зброї, 51-річний чоловік у всьому зізнався.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Додамо, що зловмисник зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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