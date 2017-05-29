Чоловік влаштував масові різанину в одеському кафе: є вбитий і багато поранених

Ввечері 28 травня у одному із барів Одеси трапилась масова бійка між відвідувачами бару. Внаслідок сутички один із учасників загинув.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Одещини.

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Як з’ясували правоохоронці, під час сутички один чоловік схопив ніж та почав наносити ним удари. Внаслідок інциденту було поранено п’ятеро відвідувачів кафе. Ще один чоловік від ударів у шию та обличчя помер на місці.

Підозрюваного поліцейські затримали на-гарячому.

Знаряддя вбивства