Чоловік впав на колії метро у Києві

Уранці 21 березня в Києві на станції метро "Чернігівська" стався нещасний випадок.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, до оперативного чергового Мобільного рятувального центру відомства надійшов сигнал про те, що на вищезазначеній станції на колії лежить чоловік.

Рятувальники, що прибули на місце інциденту, одразу надали потерпілому допомогу.

Крім того, опісля чоловіка госпіталізували.

За інформацією прес-служби Київського метрополітену, з потерпілим усе гаразд. З ним працює поліція.

Також представники столичного метро додали, що наразі потяги курсують у звичайному режимі.

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