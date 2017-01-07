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Чоловік вперше в історії став обличчям косметичної компанії

08:03, сьогодні 992 Читать новость на русском

Відома косметична компанія Maybelline New York запросила на зйомки у рекламі туші для вій чоловіка.

Про це пише The Guardian.

Ним став 25-річний американський б'юті-блогер Менні Гутьєррес. У ролику він представляє туш для вій "The Colossal Big Shot".

Гутьєррес з 2014 року веде відеоблог на каналі YouTube, у якому дає уроки макіяжу і показує, як правильно наносити косметику на своєму прикладі.

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Б'юті-блогер – відкритий гей і відстоює права чоловіків у світі краси. На його відеоканал підписано понад 2 мільйони осіб, а на акаунт в Instagram – понад 3 мільйони.

Теги: LifeStyle Фотоновини мода ЛГБТ
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