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АВДІЇВКА ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Чоловік врятував дружину у момент її стрибка з багатоповерхівки

19:14, 7 лютого 2022 Читать новость на русском
На щастя, ніхто не загинув
На щастя, ніхто не загинув / Скріншот відео

У Китаї у провінції Шеньсі чоловікові вдалося неймовірним чином врятувати свою дружину, яка вже збиралася стрибнути з даху багатоповерхівки.

Відповідне відео оприлюднили в Youtube.

Як повідомляють китайські ЗМІ, правоохоронців про її намір покінчити життя самогубством повідомили її рідні.

Відтак, поліцейські виїхали на місце події, проте на даху будинку вони побачили, як чоловік намагається врятувати дружину, але та своєю чергою вагою тягне його донизу.

В результаті обох вдалося врятувати. Причини, що штовхнули жінку на такий крок, наразі з’ясовуються.

Читайте також: Блогер вчинив самогубство і написав про це у соцмережі

Теги: Китай Самогубство
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